Marciano Vink: ‘Clubs in topduels steeds maar een bepaalde periode goed’

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Marciano Vink over Ajax.

Dag Marciano. In deze maand zien we Marciano Vink ook veel op tv.

,,Haha dat klopt. Ik werk tegenwoordig veel voor ESPN en dan is het extra leuk als er zo’n maand als deze tussen zit. De kijkcijfers zijn hoog in deze coronatijden. Dat merk ik ook wel, mensen spreken me er op aan. Ik geloof dat er bijna twee miljoen mensen naar Ajax-PSV keken laatst. Dat zegt wel wat.”

We zagen je zelfs al keer als kritisch vragensteller aan Ajax-directeur Marc Overmars die vroeger nog je ploeggenoot was bij Ajax.

,,Ja als ik daar dan toch sta en er komt een vraag in me op, dan kan ik toch ook best een vraag stellen lijkt me.”

Quote Ik denk dat hij tegenwoor­dig een van de eerste spelers is die Ten Hag op zijn wedstrijd­for­mu­lier zet. Marciano Vink

Hebben de tv-kijkers goede wedstrijden gezien?

,,Wat ik heel opvallend vond in die topduels is dat clubs maar een bepaalde tijd in de wedstrijd echt goed waren. PSV was fantastisch in de beginfase tegen Ajax en Ajax was daarna weer goed. Ajax begon goed tegen Feyenoord en daarna nam Feyenoord het initiatief over. Ik vraag me dan af hoe dat komt.”

Zijn de spelers wel helemaal fit? Ajax-spelers kregen kramp tegen Feyenoord en Ajax-trainer Ten Hag klaagde al over de vele wedstrijden.

,,Dat zou kunnen. Het is veel inspanning na de coronatijd bovendien. Aan de andere kant heeft Ajax een dusdanig grote selectie dat de B-keus AZ ook kan verslaan zoals gisteren in de beker. Het klopt dat Ajax steeds een dag minder rust had maar Fortuna speelt dan weer vanavond voor de beker en die hebben zondag tegen Ajax een dag minder rust. Al met al staat de top vijf dicht bij elkaar.”

Volledig scherm Marciano Vink (rechts) in duel met John de Wolf. © ANP

Zo dicht bij elkaar, dat is best uniek toch?

,,Als je het vergelijkt met vroeger helemaal bijvoorbeeld. Bij ons had je echt alleen Ajax, PSV of Feyenoord. Maar alle drie in grote vorm was bijna nooit het geval. Nu met de manier van spelen van PSV en toch ook de slimme tactiek van Vitesse is het allemaal een heel ander soort voetbal geworden. Dat is wel goed denk ik.”

Steekt er een speler bovenuit wat jou betreft in deze maand?

,,Tegen AZ zag je gisteren toch ook weer dat Ryan Gravenberch steeds belangrijker wordt voor Ajax. Ik denk dat hij tegenwoordig een van de eerste spelers is die Ten Hag op zijn wedstrijdformulier zet. Ik was eerst nog wat kritisch op hem. Verdedigend kan hij nog beter. En hij kan slimmer staan ook. Maar Ryan is jong en er zit nog een enorme potentie in. Dat is geweldig om te zien.”