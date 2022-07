Marcel Brands maakt start als topman bij PSV: ‘Sevilla moet bewegen voor Luuk de Jong’

Tallon Griekspoor moet op Wimbledon zijn meerdere erkennen in Spaans goudhaan­tje Carlos Alcaraz

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Nederlander verloor in de tweede ronde van Wimbledon in drie sets van de nummer 7 van de wereld: 6-4, 7-6(0), 6-3.

29 juni