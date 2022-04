Marcel Bout na acht jaar weg als scout van Manchester United

Waar blijft de witte rook van Ten Hag en United? ‘Het is geen kleuter­klas, maak het zo snel mogelijk kenbaar’

Erik ten Hag is al ruim een week akkoord met Manchester United, maar mede om zijn prijzenjacht met Ajax niet te verstoren zwijgen alle partijen over de transfer. Is dat verstandig? Ervaringsdeskundige Huub Stevens: ,,Hoe langer je wacht, hoe meer onrust.”

10:58