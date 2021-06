Marbella moet nog even wachten op Malacia: ‘Nu we zover zijn, moeten we dit EK pakken ook’

Deze bondscoach kan zich op het EK niet veel ‘Frank de Boertjes’ meer permitte­ren

27 mei Vlijmscherp kwam het allemaal niet over, de officiële aftrap van Frank de Boer richting het EK. De bondscoach verslikte zich een paar keer ogenschijnlijk nonchalant in de feiten. Wat zegt dat over zijn werkwijze? ,,Op het veld is hij vlijmscherp, maar buiten het veld heeft Frank soms wat hulp nodig.’’