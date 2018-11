Manu García valt af voor Golden Boy Award, De Ligt en Kluivert nog altijd in de race

De lijst begon met honderd genomineerden. Naast De Ligt en Kluivert behoorden ook Justin Bijlow, Timothy Fosu-Mensah, Javairo Dilrosun en Teun Koopmeiners tot die lijst. Bij de eerste schifting (laatste zestig) vielen Fosu-Mensah en Dilrosun af. Nadat de lijst werd ingekort tot veertig namen viel eveneens Koopmeiners af. Nu er nog maar twintig namen op de lijst staan, is ook Feyenoord-doelman Bijlow afgevallen en zijn De Ligt en Kluivert nog de enige twee Nederlanders.



Naast Bijlow zijn bij de halvering van veertig naar twintig genomineerden onder anderen ook FC Groningen-speler Ritsu Doan en Manu Garcia (vorig jaar NAC Breda) afgevallen.



Of De Ligt óf Kluivert in de voetsporen treedt van Rafael van der Vaart (in 2003 de eerste winnaar de van de prijs en nog altijd de enige Nederlander die tot nu toe de prijs won) is maar sterk de vraag. Kylian Mbappé behoort namelijk ook tot de genomineerden. De 19-jarige sterspeler van Paris St. Germain werd afgelopen zomer wereldkampioen met Frankrijk en verkeert ook bij zijn club in bloedvorm. Bovendien won hij vorig jaar de prijs al.