Mandy van den Berg blikt vooruit op PSV-Barcelona: ‘We moeten op ons allerbest zijn’

Dat zegt Mandy van den Berg (30), die deze dinsdag voorafgaand aan de laatste training van PSV voor de wedstrijd tegen FC Barcelona aanschuift als spreker aan bij de persconferentie. De aanvoerster van PSV is er heel erg blij mee dat haar club bij de loting direct aan een sterke tegenstander werd gekoppeld. ,,Als je Champions League mag spelen, is er niets mooier dan dat het ook tegen een goede tegenstander is. Ik vind het heel erg gaaf dat we Barcelona treffen, dat was ook de eerste reactie vanuit de groep. Er is veel enthousiasme voor deze wedstrijden. Maar het is ook helder dat Barcelona tot de top van Europa behoort.”