Manchester United bombardeert Erik ten Hag tot doelwit nummer één en legt Ajax-coach contract voor

De race om de vacante trainerspost op Old Trafford ging de voorbije weken tussen Ten Hag en Mauricio Pochettino, de huidige coach van Paris St. Germain. Aan het losweken van de Argentijn, wiens voorkeur uitgaat naar Real Madrid, blijken te veel haken en ogen te zitten voor Manchester United. De directie en de eigenaren van de Engelse gigant zijn in de recente gesprekken bovendien overtuigd geraakt van de visie en de capaciteiten van Ten Hag. Volgens Engelse media zijn daarbij ook al eventuele versterkingen ter sprake gekomen.

Van een akkoord is nog geen sprake, verzekeren bronnen binnen Ajax ook. Een meerjarig contract ligt voor hem klaar bij Manchester United, maar Ten Hag heeft geen haast om toe te happen. Of hij dat spoedig wel doet, is nog maar de vraag. Ten Hag liet voor en na de zege op FC Groningen weten volledig toegewijd te zijn Ajax. De coach wil geen ruis op de lijn nu hij de komende weken de bekerfinale tegen PSV speelt en de grote concurrent ook onder zich probeert te houden in de strijd om de landstitel.

Bovendien verzekeren Engelse bronnen dat Ten Hag garanties wil over waar hij aan gaat beginnen, voor hij zijn ja-woord geeft aan de club die alle zeilen moet bijzetten om voor komend seizoen nog CL-voetbal af te dwingen. Duidelijk is ook dat Ten Hag wordt begeerd door meerdere buitenlandse topclubs - waarvan Manchester United overigens veruit de grootste is - en hij het smeden van een nieuwe succesploeg in Amsterdam nog altijd als een mooie uitdaging ziet.

Waar zijn elftal vorig jaar nagenoeg intact bleef, ziet Ajax komende zomer waarschijnlijk meerdere basisspelers vertrekken. Ten Hag werd eerder al geconfronteerd door het pijnlijke afscheid van technisch directeur Marc Overmars, met wie hij een twee-eenheid vormde. Met Ajax hoopt de succescoach de komende weken zijn derde nationale dubbel af te dwingen. Daarvoor was Ten Hag werkzaam voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles, die hij respectievelijk terugbracht naar de subtop en naar de eredivisie. Tussendoor was hij coach van de reserves van Bayern München.

Bekijk onze voetbalvideo’s.