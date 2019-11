Malen terug op het veld bij PSV

Malen, de topscorer van de eredivisie met tien doelpunten, kwam op 19 oktober tegen FC Utrecht voor het laatst in actie. Zijn ploeg verloor toen in De Galgenwaard met 3-0. Het was het begin van een slechte reeks van PSV, dat in de eredivisie verloor van AZ (0-4) en Willem II (2-1) en tussendoor niet verder kwam dan 2-2 tegen Sparta Rotterdam. Uit de twee duels met LASK Linz in de Europa League pakte PSV slechts één punt (0-0 in Eindhoven, 4-1 in Linz). Naast Malen werd ook Steven Bergwijn de laatste weken node gemist door de dolende Eindhovenaren.



De twee aanvallers ontbreken in de selectie van Oranje voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden. Onduidelijk is wanneer Malen en Bergwijn hun rentree kunnen maken bij PSV.