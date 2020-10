Malen terug in Oranje, Koopmeiners maakt debuut

De nieuwe bondscoach houdt zoveel mogelijk vast aan de spelers die onder zijn voorganger Ronald Koeman het vertrouwen kregen. ,,Het is hartstikke goed gegaan onder Ronald Koeman en Dwight Lodeweges, dus waarom zou ik direct de knuppel in het hoenderhok gooien en van alles veranderen? Dat lijkt me helemaal niet verstandig”, aldus De Boer, die vorige week een contract tot en met het WK van 2022 ondertekende bij de KNVB.

,,Normaal gesproken selecteren we twintig veldspelers en drie keepers, maar omdat we drie interlands achter elkaar spelen, denken we 22 veldspelers nodig te hebben”, zegt De Boer. ,,We gaan straks richting Bosnië. Als daar wat gebeurt, dan is het lastig om nog spelers te krijgen. Bovendien kunnen we nu ook in bepaalde wedstrijden andere jongens aan het werk zien.”