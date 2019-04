Malen kan het ook als basisspeler: ‘Ja, dat is wel lekker’

En in die 90 minuten was PSV heer en meester, maar vergaten de Eindhovenaren de score sneller uit te bouwen. ,,ADO zakte best wel diep terug, daar moesten we doorheen zien te spelen.”

Dat lukte niet altijd en vlak voor tijd maakte Tomas Necid nog de aansluitingstreffer voor ADO, waardoor het heel even spannend werd. ,,We moesten blijven oppassen en ze niet laten counteren. Dat hebben we aardig gedaan, maar wel jammer dat ze dan nog scoren. Dan wordt het wel even wat anders, maar gelukkig hebben we het vast kunnen houden.”