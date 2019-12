Malen en PSV krijgen snel duidelijkheid over blessure

Feyenoord krijgt wéér voorwaarde­lij­ke straf na ongeregeld­he­den in Europa League

16 december Feyenoord had voor uitwedstrijden in Europa al een voorwaardelijke straf open staan, maar nu hebben de Rotterdammers ook voor thuisduels in Europa een voorwaardelijke straf te pakken. De UEFA heeft Feyenoord die straf én een boete gegeven naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de thuiswedstrijd tegen Young Boys in de Europa League.