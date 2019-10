Malen denkt nog niet aan record Dillen: ‘Meer dan 40 is wel veel’

Door Maarten Wijffels



Nee, zegt Donyell Malen eerlijk, de naam Coen Dillen zegt hem niets. Dus ook diens recordaantal doelpunten evenaren of overtreffen is geen doel waarmee hij zijn wedstrijden speelt. Maar het is wel leuk om te speculeren of het misschien kan, zo beaamt hij na de 4-1 zege tegen VVV in de buik van het Philips Stadion.



Malen: ,,Meer dan 40 goals dus in één jaar... mmm, dat is wel heel erg veel. Ik pin mezelf niet vast op een aantal, maar ben wel ambitieus. Ik wil voor het hoogst mogelijke gaan. En voorlopig gaan de ballen er lekker in.’’