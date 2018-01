Makkelie na schorsing terug in eredivisie

De 34-jarige arbiter uit de elitegroep van de Europese bond UEFA werd vorige maand even in de luwte gezet vanwege de commotie die was ontstaan over een lening die Makkelie had afgesloten bij Jaap Uilenberg. Deze oud-arbiter zit in de scheidsrechterscommissie van de UEFA en fungeerde tot voor kort tevens als coach van Makkelie, die afgelopen zomer promotie maakte naar de Europese elitegroep. Makkelie had een overbruggingskrediet nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.