Mahi twijfelgeval voor duel met PSV

De Jong waakt voor onderschat­ting: ‘Feyenoord is beter dan Heracles’

13:24 Voor de familie van Frenkie de Jong is de klassieker van komende zondag allang geen vervelende wedstrijd meer, omdat de middenvelder de belangen van Ajax verdedigt in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Vroeger droeg vader John vooral Feyenoord een warm hart toe. ,,Maar nu juicht hij gewoon voor mij", lacht zijn zoon. ,,Ja, hij hoopt zeker dat we gaan winnen.”