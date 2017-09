Maher: Wilde laten zien wat ik in huis heb

'Cupfighter' NAC sneuvelt twee jaar op rij in eerste bekerronde

22:18 Van de cupfighter die in de periode 2004-2011 vier keer de halve finale van de KNVB-beker haalde (FC Twente, AZ, Feyenoord en weer FC Twente waren destijds te sterk) en drie keer strandde in de kwartfinale (Feyenoord, Go Ahead en Ajax) is niets meer over. NAC boezemt in het bekertoernooi geen angst meer in.