Magnifieke goal helpt Fortuna Sittard tegen FC Volendam op weg naar tweede zege onder Spaanse coach

Met vier Turken, twee Spanjaarden, twee Portugezen, een Kroaat, een Griek, een Amerikaan, een Malagassiër, een Braziliaan, een Engelsman, een Duitser en een Kaapverdiër, was er vanmiddag bij Fortuna geen enkele plek voor een Nederlander ingeruimd. Al moet aangetekend dat Deroy Duarte en Oguzhan Özyakup in Nederland geboren zijn, maar zij spelen voor respectievelijk Kaapverdië en Turkije hun interlands.

Het zal de supporters van de club worst zijn. Hun Fortuna won voor de tweede week op een rij. Hoewel het eerste halfuur van het duel met de Volendammers de samenvatting van Studio Sport niet zal halen, gebeurde er in het laatste kwartier voor de pauze een hoop. De Portugese Afrikaan Úmaro Embaló zorgde in de 33ste minuut voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De van Benfica overgekomen buitenspeler bracht de Limburgers met een weergaloze knal van afstand op voorsprong: 1-0.

Toen even later de VAR scheidsrechter Dennis Higler naar de kant haalde na een overtreding van Volendam-verdediger Bilal Ould-Chikh en laatstgenoemde ook rood kreeg, was er voor de thuisploeg geen vuiltje meer aan de lucht. Zeker toen Özyakup vlak voor rust zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte: 0-2.

Fortuna kon het blijkbaar ook zonder de doelpunten van de Turkse vedette Burak Yilmaz. De voormalig Turks-international haalde van alles uit de kast, een goal zat er voor hem niet in. In een tijdsbestek van tien minuten schoot hij eerst hard over, raakte hij daarna de paal en knalde hij vervolgens in het zijnet. Yilmaz stuurde vervolgens Iñigo Cordoba op Volendam-goalie Filip Stankovic af, maar de inzet van de Spanjaard belandde op de lat.

Fortuna miste in het resterende deel van de wedstrijd nog enkele dotten van kansen en een doelpunt werd afgekeurd omdat Yilmaz doelman Stankovic torpedeerde. Ook werd een gegeven strafschop teruggedraaid. Toch gaat het na een ronduit chaotische competitiestart, waarin Sjors Ultee al vroeg ontslagen werd en de wildste geruchten over de giftige invloed van Yilmaz de kop opstaken, in Sittard weer over voetbal. De Limburgers staan nu veertiende in de eredivisie. FC Volendam mag zich meer zorgen maken. De club van Jan Smit houdt alleen FC Emmen onder zich op de ranglijst.

