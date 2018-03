Magere zege van Jong Oranje tegen Andorra

Jong Oranje heeft de tweede plek in de Groep 4 van de EK-kwalificatie steviger in handen. De ploeg van bondscoach Art Langeler won het uitduel met Andorra met een magere 1-0.

Het enige doelpunt van Nederland kwam vlak voor rust op naam van Arnaut Groeneveld, die scoorde uit een vrije trap. De NEC'er schoot de bal fraai in de linkerbovenhoek.

In november won Jong Oranje in Doetinchem de thuiswedstrijd tegen Jong Andorra nog met 8-0. In het Estadi Comunal d'Andorra la Vella ging het vandaag een stuk lastiger. Op een slecht bespeelbaar veld was het voor Nederland lastig om over de grond te voetballen.

Na een kwartier spelen was de beste kans zelfs voor de thuisploeg. Spits Ricard Fernandez stuitte van dichtbij op doelman Justin Bijlow. Nadat eerst Pelle van Amersfoort de bal in de 37ste minuut voorlangs schoot, was het via Groeneveld in de 41ste minuut wel raak.

In de tweede helft kreeg alleen Steven Bergwijn een grote kans voor Jong Oranje, maar de PSV'er miste van dichtbij. De zege voor de ploeg van Langeler kwam niet in gevaar. Thomas Ouwejan viel in de 65e minuut geblesseerd uit. De speler van AZ werd met een brancard van het veld gedragen nadat hij de bal uit een vrije trap hard tegen zijn hoofd kreeg. Hoe ernstig zijn blessure is, moet nog blijken.

Jong Oranje heeft na zes kwalificatiewedstrijden elf punten en staat op de tweede plaats in groep 4.

Koploper Jong Engeland neemt het vanavond op tegen Jong Oekraïne. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het jeugd-EK volgend jaar zomer in Italië. De vier beste nummers twee (van de negen poules) spelen play-offs.

Jong Oranje, dat thuis met 8-0 won van Jong Andorra, speelt nog tegen uit tegen Jong Engeland (8 september) en thuis tegen de leeftijdsgenoten uit Schotland.