Maatsen en Zirkzee houden Jong Oranje tegen Bulgaren op koers voor EK-ticket

Jong Oranje is tegen Bulgarije opnieuw een achterstand te boven gekomen. Een vroege tegengoal werd door Ian Maatsen en Joshua Zirkzee (twee goals) weggepoetst. Daardoor hielden de beloften in een grimmig kwalificatieduel koers voor het EK in Georgië en Roemenië in 2023.

Doelman Kjell Scherpen raakte na een kwartier spelen voor het eerst de bal aan in Almere. Ondanks het eenzijdige spelbeeld keken de beloften een paar minuten later tegen een achterstand aan. Daarbij speelde de keeper van Brighton een negatieve hoofdrol, toen hij bij een lage voorzet van Sparta Praag-aanvaller Martin Minchev zich liet verrassen in de vrijgelaten korte hoek.

Feyenoorder Deyovaisio Zeefuik (over) en Hertha-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp (paal) stichtten het eerste serieuze gevaar na spelhervattingen van Oranje. Toen Jeremie Frimpong zichzelf even later lanceerde, was het alsnog raak. Nog niet toen PEC-spits Daishawn Redan het passje van de back van Bayer Leverkusen verlengde op de paal, maar wel toen Maatsen er vervolgens als kippen bij was om de 1-1 binnen te rammen.

Beide backs bleven halverwege in de kleedkamer achter. Eén van de vervangers, Micky van de Ven, was als linksback onmiddellijk goud waard. Zijn lage voorzet, die van achter de achterlijn leek geschoten, werd gelost door doelman Damyan Hristov, waarna Joshua Zirkzee Jong Oranje nog in de eerste minuut van de tweede helft op voorsprong zette.

Volledig scherm © ANP

Die kwam niet meer in gevaar. In de slotminuten tilde Zirkzee, die Jong Oranje ook aan een punt hielp na een 2-0 achterstand in Zwitserland, de eindstand met een fraaie panenka nog letterlijk naar 3-1, waar invaller Brian Brobbey tevergeefs al de nodige kansen voor had gekregen. Aan de vijfde treffer in vier duels van Zirkzee ging een overtreding op uitblinker Ekkelenkamp vooraf.

Jong Oranje, dat aantrad zonder Sven Botman, Mitchel Bakker (geblesseerd), Devyne Rensch (overgeheveld) en Myron Boadu (gepasseerd), blijft de koppositie delen met Zwitserland. Maandag treden de talenten aan in en tegen Gibraltar.