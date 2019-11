Maaskant won nog nooit van Feyenoord, alleen RKC begon ooit slechter dan dit RKC

Vanavond 20.00 uur: PEC Zwolle - Ajax

Ajax speelt voor het eerst sinds 16 januari 2015 een competitieduel op vrijdag. Toen werd er met 2-0 gewonnen van FC Groningen door goals van Ricardo Kishna en Johan Kappelhof (eigen doelpunt). Ajax is ongeslagen in de laatste tien duels op vrijdag: acht keer winst en twee keer gelijk.



Sinds de dubbele zege van PEC op Ajax in de bekerfinale en Johan Cruijff Schaal in 2014 (5-1 en 1-0), was de ploeg in totaal nog maar vijf keer trefzeker in tien ontmoetingen met Ajax. De Amsterdammers wonnen de laatste acht duels van PEC.



Dusan Tadic was dit seizoen al betrokken bij 16 goals (zes goals en tien assists), minstens vijf meer dan iedere andere speler. De laatste speler die meer dan tien assists had na twaalf speelrondes in de Eredivisie was Gerald Vanenburg (12) voor PSV in het seizoen 1987/1988.

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle © AD

Zaterdag 18.30 uur: RKC Waalwijk - Heracles Almelo

RKC Waalwijk (1 punt na elf duels) is de enige ploeg die dit seizoen nog wacht op een overwinning. Nog nooit had een team maar 1 punt na twaalf duels in de eredivisie. FC Volendam in 1963/1964, SC Cambuur in 1993/1994, Willem II in 2010/2011 en De Graafschap in 2015/2016 hadden allemaal twee punten na twaalf wedstrijden.



Het enige team dat elf van zijn eerste twaalf duels verloor was ook RKC, toen in het seizoen 2009/2010. De club uit Waalwijk eindigde destijds laatste met 15 punten.



RKC incasseerde dit seizoen al 33 doelpunten. Deze eeuw kreeg alleen Willem II (34 in het seizoen 2010/2011) meer doelpunten tegen in zijn eerste twaalf wedstrijden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

Zaterdag 19.45 uur: Sparta - PSV

PSV heeft slechts één van zijn laatste 22 competitieduels met Sparta Rotterdam verloren: 2-1 op Het Kasteel op 3 november 2001. Aron Winter en Danny Koevermans maakten de goals voor Sparta, nadat Mateja Kezman de 0-1 had gemaakt. 19 van de laatste 22 ontmoetingen werden gewonnen door PSV.



PSV verloor zijn laatste twee duels: 3-0 bij FC Utrecht en 0-4 tegen AZ. De laatste keer dat PSV drie competitieduels op rij verloor was in maart/april 2014. Toen werd er onder Phillip Cocu achtereenvolgens verloren van FC Groningen (2-3), Heerenveen (3-0) en Feyenoord (0-2) en eindigde PSV als vierde. De laatste keer dat PSV in drie duels op rij niet scoorde was aan de start van het seizoen 1980/1981, met Thijs Libregts als coach van de club uit Eindhoven.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

Zaterdag 20.45 uur: AZ - FC Twente

De laatste zeges van FC Twente tegen AZ waren in het seizoen 2013/2014, toen de Tukkers zowel uit als thuis met 2-1 wonnen. In het duel in Alkmaar op 7 december 2013 scoorde Youness Mokhtar (39', 92') twee keer voor Twente.



Haris Vuckic en Aitor Cantalapiedra zijn dit seizoen gedeeld topscorer bij FC Twente met zes goals. In 2017/2018 was Oussama Assaidi clubtopscorer met zes goals.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Zondag 12.15 uur: FC Emmen - Vitesse

Vitesse kan aan de bak zondagmiddag, want FC Emmen won liefst zes van de laatste negen thuiswedstrijden in de eredivisie.



Sinds zijn debuut in 2010 scoorde Vitesse-captain Bryan Linssen 79 keer in de eredivisie. De enige speler die sinds het seizoen 2010/2011 vaker scoorde in de eredivisie is Luuk de Jong (131 goals).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

Zondag 14.30 uur: VVV-Venlo - Feyenoord

Feyenoord beleeft moeilijke tijden en staat twaalfde in de eredivisie, maar de uitwedstrijd bij VVV-Venlo zal zondag zeker niet makkelijk worden. VVV won in de eredivisie alleen vaker van ADO Den Haag (14) dan van Feyenoord (13). In Venlo won VVV in de eredivisie tien keer van Feyenoord, van geen enkel ander team won de club vaker op eigen veld op het hoogste niveau.



Robert Maaskant stond als trainer zeven keer eerder tegenover Feyenoord in de eredivisie, maar won nog nooit: twee keer gelijk en vijftien nederlagen. Geen trainer coachte zo vaak tegen de Rotterdammers zonder ook maar één keer te winnen als Maaskant.



Steven Berghuis speelde in 2012 in totaal zestien duels voor VVV-Venlo, waarin hij twee keer scoorde. Zijn debuut voor VVV was een 2-1 thuisoverwinning op Feyenoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

Zondag 14.30 uur: FC Groningen - Willem II

Spelers en supporters van FC Groningen, opgepast in de 33ste minuut zondag! Willem II won de afgelopen twee seizoenen in Groningen. In beide duels viel de enige treffer in de 33ste minuut: door Daniel Crowley in 2018/2019 en door Fran Sol in 2017/2018.



FC Groningen won dit jaar elf van zijn veertien thuisduels in de eredivisie. Het laatste kalenderjaar waarin FC Groningen meer thuisduels won in de eredivisie was 2010.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

Fortuna Sittard won in de eredivisie drie keer op bezoek bij FC Utrecht, tegenover dertien verliespartijen. De overwinningen waren een 0-1 in 1989, een 2-3 in 1995 en nog een 0-1 in 1997. Phil Gray maakte bij die laatste zege de winnende goal namens de Limburgers.



FC Utrecht scoorde al veertien competitieduels op rij. De laatste keer dat Utrecht scoorde in meer opeenvolgende duels was van mei tot en met december 2016, toen 18 duels.



De wedstrijd van zondag wordt een bijzondere voor Sjors Ultee, de 32-jarige hoofdtrainer van Fortuna Sittard. Ultee werd geboren in Utrecht en was van 2006 tot 2016 in diverse functies in dienst van FC Utrecht, waaronder als assistent-trainer van 2014 tot 2016.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Zondag 16.45 uur: ADO Den Haag - sc Heerenveen

ADO Den Haag wacht al zeven duels op een overwinning tegen sc Heerenveen: twee keer gelijk, vijf keer verlies. Dit is voor ADO al de langste reeks zonder zege op de Friezen.



ADO Den Haag won afgelopen weekend met 0-2 bij Vitesse, waarmee een einde kwam aan een reeks van vijf nederlagen in de eredivisie. Donderdagavond ging de ploeg van trainer Fons Groenendijk echter weer met 3-0 onderuit bij Fortuna Sittard in de eerste ronde van de KNVB-beker.