Maarten Stekelenburg (39) tekent een jaar bij: ‘Ik wilde graag door en gelukkig Ajax ook’

Stekelenburg miste een groot deel van het afgelopen seizoen vanwege een liesblessure. Hij is een van de drie doelmannen van Ajax voor het komend seizoen. Remko Pasveer staat nog even aan de kant met een handblessure. Jay Gorter is de derde doelman van de kampioen die afscheid heeft genomen van André Onana. ,,Ik heb een vervelend jaar achter de rug. In de vakantie heb ik mijn rust gepakt, omdat ik gedurende het seizoen keihard heb getraind om te revalideren", zegt de doelman op de site van zijn club.



Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax en keepte in de periode van 2002 tot en met 2011 ook al voor het eerste elftal. Hij verdedigde daarna het doel van AS Roma, AS Monaco, Southampton en Everton en keerde twee jaar geleden weer terug naar Amsterdam. Stekelenburg speelde tot dusverre 311 officiële duels voor Ajax.