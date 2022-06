Maakt Vincent Janssen als aanspeelpunt van Oranje het waar tegen Wales?

Met video Van Gaal speelt liever geen interlands meer in de Kuip: ‘Het is hier oude troep’

Als het aan Louis van Gaal ligt, dan speelt het Nederlands elftal alle thuisduels in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. ,,Want er is maar één stadion dat voldoet aan alle faciliteiten die het Nederlands elftal nodig heeft”, zei hij na het gelijkspel tegen Polen (2-2) in de Kuip in Rotterdam. ,,Hier is het oude troep.”

