Luuk de Jong verlengt contract bij PSV en slaat nieuw aanbod van Bordeaux af

,,Iedereen weet dat ik openstond voor alles. Zeker ook voor PSV, want ik heb het hier geweldig naar mijn zin", zo zei hij onder meer. Een hernieuwd aanbod van Bordeaux vond hij eervol, maar hij besloot niet op de uitnodiging in te gaan. ,,Niet omdat het vorig jaar op het laatste moment op niets is uitgelopen", zo zei hij. ,,In het voetbal gebeuren dit soort dingen wel vaker. Uiteindelijk zie ik gewoon mijn toekomst nu bij PSV liggen en voel ik het vertrouwen van de nieuwe technische staf. De trainer heeft meteen geprobeerd me duidelijk te maken dat hij me heel graag bij de groep wilde houden."