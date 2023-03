Luuk de Jong op tijd fit voor thuiswedstrijd van PSV tegen Cambuur

,,We hebben goede hoop dat hij het gaat redden”, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op sportcomplex De Herdgang. ,,We moeten nog wel even kijken hoe zijn enkel reageert na de training van vandaag en zaterdag.”

Guus Til ontbrak in Waalwijk met een enkelblessure. De middenvelder is er tegen Cambuur weer bij. Thorgan Hazard, Sávio en Fodé Fofana werkten vrijdag verder aan hun herstel en zijn op de weg terug. Doelman Walter Bénitez en middenvelder Mauro Júnior staan voor langere tijd aan de kant.

De Braziliaan is teruggekeerd naar zijn eigen land om zijn knie te laten onderzoeken. Mauro liep de knieblessure vorige week vrijdag tijdens een training op. Hoe lang de middenvelder precies uit de roulatie is, is nu nog niet te zeggen. ,,We moeten het onderzoek afwachten. Daar komt een diagnose uit. Daar wachten we op”, aldus Van Nistelrooij. “Het is een groot gemis.”

De 23-jarige Mauro Júnior stond dit seizoen al vaker aan de kant, met respectievelijk een liesblessure en een schouderblessure.

Revanche tegen Cambuur: ‘Wedstrijd op mijn netvlies’

Van Nistelrooij heeft zondag met PSV iets recht te zetten tegen Cambuur. De Eindhovenaren verloren begin oktober met liefst 3-0 bij de hekkensluiter van de eredivisie. ,,Die wedstrijd zit op mijn netvlies, het was de slechtste wedstrijd van ons dit seizoen.”

Van Nistelrooij merkt dat niet alleen bij hem die nederlaag nog niet vergeten is. ,,Het leeft wel, er wordt flink over gesproken in de groep”, zei hij.

PSV heeft, met nog tien speelronden te gaan, een achterstand van zes punten op koploper Feyenoord. De aandacht spitst zich de laatste weken vooral toe op de strijd tussen Feyenoord en eerste achtervolger Ajax. Voor PSV en Van Nistelrooij is dat niet vervelend. ,,Het belangrijkste is dat wij zelf resultaten behalen, daarna kijk je wat andere teams doen. In die volgorde”, aldus Van Nistelrooij. ,,Wij willen stijgen op de ranglijst. We hebben voorlopig geen midweeks programma meer en kunnen daardoor op trainingen wat extra gas geven. Het staat heel dicht bij elkaar. De concurrenten spelen ook nog tegen elkaar. Maar ook wij treffen Ajax en AZ nog.”

