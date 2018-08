Luuk de Jong heeft aanvoerdersband weer terug bij PSV

Luka Ilic terug bij NAC, maar nog niet speelge­rech­tigd

13:42 Anderhalve week nadat hij naar Servië toog om bij de Nederlandse ambassade de vereiste stempels en stickers op te halen, is Luka Ilic terug in Nederland. Woensdag was de middenvelder kort te zien op het trainingscomplex in Zundert.