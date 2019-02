Luuk de Jong goud waard voor PSV, ook Svensson blinkt uit

Ook veel ploeggenoten van De Jong en Svensson kregen een hoog cijfer. De PSV‘ers Cody Gakpo, Pablo Rosario en Gaston Pereiro scoorden een 7,5. Net als de AZ’er Fredrik Midtsjø. Youssef El Jebli (De Graafschap), Michel Vlap (Heerenveen), Dan Crowley (Willem II), Marios Vrousa (Willem II) en Jerdy Schouten (Excelsior).



De NAC-spelers Van Leer, Koch én Mets hadden een beduidend minder weekeinde en kregen een vier. Klok, De Leeuw en Arias van FC Emmen ook. Net als Gavory (FC Utrecht) en Dembélé en Balic van Fortuna Sittard.

De Graafschap – NAC 3-0

De Graafschap: Jurjus 6,5; Owusu 7, Straalman 6,5, Van de Pavert 6,5, Tutuarima 6,5; Matusiwa 7, Vet 6, El Jebli 7,5 (75. Bakker -); Narsingh 6 (84. Van Mieghem -), Benschop 6 (72. Serrarens -), Burgzorg 7.

NAC: Van Leer 4; Karami 4,5, Koch 4, Mets 4, Gersbach 5; Kali 4,5, Lundqvist 5,5, Nijholt 5,5 (58. Mühren 4,5); Rosheuvel 4,5, Kastaneer 5, Korte 4,5 (57. Kaikai 5).

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Youssef El Jebli maakte tegen NAC alweer zijn derde doelpunt van 2019. De middenvelder is als voortvarend aan het nieuwe jaar begonnen en staat symbool voor de opleving van De Graafschap. Tegen NAC verzorgde hij ook nog een assist.

Volledig scherm Youssef el Jebli (links) in duel met Anouar Kali. © BSR Agency

Vitesse – Heerenveen 2-2

Vitesse: Eduardo 7; Karavaev 4,5, Van der Werff 5,5, Clarke-Salter 4,5, Büttner 5; Serero 6, Clark 7, Ali 6,5 (77. Buitink-); Ødegaard 6, Darfalou 4,5 (56. Margaret 6), Linssen 5,5.

Heerenveen: Hahn 6,5, Hornkamp 6,5 (61. Floranus -), Hoegh 6,5, Pierie 6,5, Woudenberg 6, Rienstra 6 (82. Van Amersfoort -), Schaars 7, Vlap 7,5, Van Bergen 6, Lammers 7, Mihajlovic 7 (66. Johnsen -).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof: 6

Man of the match: In het Gelredome waren toeschouwers weer getuige van de specialiteit van Michel Vlap: het maken van mooie doelpunten. Het is alweer zijn negende. Nu al meer dan de clubtopscorer van Heerenveen van vorig seizoen.

Volledig scherm Michel Vlap. © BSR Agency

Ajax – VVV 6-0

Ajax: Onana 6; Kristensen 6, De Ligt 6,5, Blind 6,5, Tagliafico 7 (63. Sinkgraven -); Schöne 7, De Jong 6,5; Ziyech 6,5, Van de Beek 7, Tadic 6,5 (73. Neres -); Dolberg 7 (82. Huntelaar -).

VVV: Unnerstall 5; Rutten 5, Promes 5,5 (66. Van Bruggen -), Röseler 5,5, Janssen 5; Susic 6, Post 6, Seuntjens 6; Joosten 5 (73. Van Ooijen -), Mlapa 6,5, Grot 5.

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Kasper Dolberg verkeerde maandenlang in een sportieve crisis maar tegen VVV zagen we weer iets terug van de ouderwetse Dolberg die even makkelijk wegdraait bij verdedigers als doelpunten scoort. Tegen VVV scoorde hij zijn eerste goal in 2019.

Volledig scherm Kasper Dolberg. © Pim Ras Fotografie

Willem II – FC Groningen 1-2

Willem II: Wellenreuther 6; Lewis 6,6, Meissner 4,5 (46. Pavlidis 6), Peters 6,5, Heerkens 6; Llonch 6, Crowley 7,5, Tapia 6,5; Dankerlui 5, Isak 6, Vrousai 7,5.

FC Groningen: Padt 7,5; Zeefuik 6, Te Wierik 6,5, Chabot 6 (62. Reis 6), Handwerker 7; Bel Hassini 6,5 (62. El Hankouri 6), Memisevic 5,5, Bruns 6, Warmerdam 6,5; Mahi 6,5, Sierhuis 7 (74. Van de Looi -)

Scheidsrechter: Martens 5,5

Man of the match: Weer speelde Sergio Padt een grote rol bij FC Groningen. De keeper kreeg slechts één doelpunt tegen, terwijl Willem II vaak zijn doel onder vuur nam.

Volledig scherm Sergio Padt. © BSR Agency

AZ – FC Emmen 5-0

AZ: Bizot 6; Svensson 8, Vlaar 7 (79. Hatzidiakos -), Koopmeiners 7, Ouwejan 7; Midtsjø 7,5, Maher 7, Til 6,5; Stengs 7, Seuntjens 6 (52. Johnsen 7), Idrissi 7.

FC Emmen: Scherpen 5; Klok 4 (46. Neidhart 6), Veendorp 5, Bakker 5,5, Cavlan 5; Bannink 5 (46. Lukic 5,5), Bijl 5,5, De Leeuw 4 (72. Braken -), Chacon 4,5; Jansen 5, Arias 4.

Scheidsrechter: Gözübüyük 5,5

Man of the match: Jonas Svensson vormt aan de rechterkant een sterk blok met Calvin Stengs. De Noorse krachtbron versierde in de eerste helft een strafschop én was belangrijk bij de derde goal, toen Michael de Leeuw een voorzet van Svensson in eigen doel werkte. Is belangrijk onderdeel van de in 2019 onpasseerbare AZ-defensie.

Volledig scherm Jonas Svensson (links) in duel met Jafar Arias. © BSR Agency

Excelsior – Feyenoord 2-1

Excelsior: Damen 6,5; Horemans 7, Mattheij 7, Oude Kotte 7, Burnet 5,5; Schouten 7,5, Koolwijk 6,5, Messaoud 6,5 (77. Eckert -): Edwards 6 (90. Van der Meer -), El Hamdaoui 7, Bruins 5,5 (72. Anderson -).

Feyenoord: Vermeer 6; St. Juste 5, Van Beek 5, Van der Heijden 5,5 (84. Jørgensen -), Verdonk 5, (66. Haps -); Clasie 5, Toornstra 5 (76. Ayoub -), Vilhena 5; Berghuis 5, Van Persie 6, Larsson 5.

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Jerdy Schouten was weer de beste man op het veld bij Excelsior. Hij vocht fraaie duels uit met Vilhena. Vaak kwam hij daar als winnaar uit.

Volledig scherm Jerdy Schouten ontneemt Sam Larsson de bal. © BSR Agency

PEC Zwolle – FC Utrecht 4-3

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Ehizibue 6, Van Polen 6, Lam 6, Paal 5,5; Bouy 5,5 (72. Flemming -), Clement 6, Namli 7; Van Crooij 6 (81. Elbers -), Thy 5,5, Van Duinen 7.

FC Utrecht: Jensen 5,5; Klaiber 5, Letschert 6, Janssen 5,5, Gavory 4, Bazoer 6 (81. Kerk -), Van Overeem 6, Gustafson 6, Emanuelson 45; Van de Streek 5,5, Bahebeck 5,5 (76 Van der Maarel -)

Scheidsrechter: Kuipers 5

Man of the match: Mike van Duinen werd in de slotfase nog de absolute matchwinnaar door zijn twee goals.

Volledig scherm Mike van Duinen (rechts) omhelst Younes Namli. © BSR Agency

PSV – Fortuna Sittard 5-0

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 6, Schwaab 6, Viergever 6, Angeliño 7; Rosario 7,5 (80. Gutiérrez -),Hendrix 6,5, Pereiro 7,5; Bergwijn 6 (66. Ihattaren -), De Jong 8, Malen 4,5 (Gakpo 7,5).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Essers 5, Rodríguez 5, Heerings 6 (52. Dembélé 4), Pinto 6, Balic 4 (35. Ciranni 5,5), El Messaoudi 5,5, Smeets 6; Hutten 6, Novakovich 5,5, Diemers 6,5 (80. Ramírez -).

Scheidsrechter: Blom: 5,5

Man of the match: Met drie doelpunten onderstreepte kopgigant Luuk de Jong nog maar eens zijn vorm én aandeel in het succes van PSV. Hij heeft nu meer dan honderd doelpunten gemaakt voor de club.

Volledig scherm Luuk de Jong bedankt het publiek. © BSR Agency

ADO Den Haag – Heracles 2-0

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Troupée 5,5, Beugelsdijk 6, Kanon 6,5, Meijers 5; Immers 6, El Khayati 6 (90+1 Malone -), Bakker 6; Becker 6,5, Falkenburg 5,5 (69. Necid -), Lorenzen 5,5 (46. Hooi 6,5).

Heracles Almelo: Blaswich 5,5; Droste 6, Rossmann 6, Van Hintum 6,5, Czyborra 6; Van Nieff 6, Osman 6, Drost 6; Konings 6 (86. Peterson -), Kuwas 5,5, Dalmau 5.

Scheidsrechter: Mulder 6

Man of the match: Wilfried Kanon is meestal een sterke verdediger waar ADO op kan bouwen maar zondagmiddag was hij belangrijk met een assist op spits Necid die daarmee de openingstreffer maakte.