Lukkien verlengt contract bij FC Emmen tot medio 2023

Lukkien is sinds 2016 hoofdtrainer van de club en onder de trainer werden grote stappen gezet. In zijn tweede seizoen promoveerde hij met FC Emmen naar de eredivisie, waar de club zich direct knap handhaafde. Ook in dit onafgemaakte eredivisieseizoen stond FC Emmen op een veilige, knappe twaalfde plek. Met name op de Oude Meerdijk won FC Emmen opvallend veel wedstrijden, waar het in uitduels aanzienlijk minder ging.

,,Het zijn moeilijke tijden, ook voor voetbalclubs. Maar we moeten ook vooruit blijven kijken naar wat er na de coronacrisis komt”, schrijft voorzitter Ronald Lubbers op de clubwebsite. Hij sprak ook de hoop uit dat de club uit Drenthe volgend seizoen met dezelfde begroting kan blijven werken. Ook de gesprekken over een nieuw stadion gaan volgens hem voorlopig door. Over Lukkien zegt hij: ,,Sinds het trainingskamp in Spanje zijn we gaan praten over ambities en de toekomst. De samenwerking bevalt aan beide kanten erg goed. Om het goede gevoel, de ambities en het vertrouwen in de toekomst te bekrachtigen, is het contract van Dick opengebroken en met twee extra jaren verlengd.”