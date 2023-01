Luis Enrique moet Diego Simeone vervangen bij Atlético, Excelsior heeft Peer Koopmeiners binnen

Column Hugo Borst | Mijn klomp brak toen ik Ruud Gullit hoorde praten over een geweldig WK

Columnist Hugo Borst werd narrig toen hij Ruud Gullit hoorde praten over het afgelopen WK in Qatar. ‘Voor wie was het een geweldig toernooi, Ruud? Voor Koning Voetbal of voor het plaatselijke bewind?’

