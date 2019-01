Luijks kiest voor avontuur bij Pink Bari: ‘Italiaanse voetbaltermen heb je snel onder de knie’

Niet Tottenham Hotspur, ook niet Madrid CFF, maar het Italiaanse Pink Bari is de volgende bestemming van voetbalavonturier Luijks. In Londen en Madrid deed de voetbalster uit Lepelstraat stages, maar tot een contract kwam het niet. ,,Tottenham wilde mij wel op proef hebben, maar al snel bleek dat ze geen geld hadden om mij definitief vast te leggen.”



Bij Madrid CFF duurde de stage drie weken. ,,Ik had nog nooit een zaakwaarnemer gehad. Het verhaal klonk allemaal heel mooi, maar bij aankomst bleek dat ze al acht aanvalsters hadden. De trainer van Madrid CFF besteedde zijn budget liever aan een verdedigster dan aan nog een aanvaller.”



De proefperiode in de Spaanse hoofdstad leverde Luijks wel een nieuwe zaakwaarnemer op. ,,Omdat het al laat in de voorbereiding van het seizoen was, waren veel clubs al voorzien. Daarbij kwam ook nog een blessure, waardoor ik me volledig richtte op mijn herstel en wachtte op een kans."