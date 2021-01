Luijks blij met kans bij Lazio: ‘Heb nog nooit in zo'n professionele voetbalomgeving rondgelopen’

Interview Sinisterra zag zichzelf groeien tijdens revalida­tie: 'Ik heb meer spiermassa en mijn sprong­kracht is verbeterd’

27 januari Feyenoord moet vanavond tegen Heerenveen na twee nederlagen in de eredivisie weer opstaan. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de Colombiaan Luis Sinisterra (21), die tot 2024 is vastgelegd.