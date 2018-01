Luc Castaignos: Ik leefde in een droom, nu zit ik in een dip

,,De laatste jaren zijn moeilijk”, geeft Castaignos op het trainingskamp van Vitesse in de Spaanse badplaats Oliva toe. ,,In de beginjaren van mijn carrière ging alles goed. Bij Feyenoord ging alles vanzelf. Ik leefde in een droom. Nu zit ik in een dip. Dan is het knokken. Nou, er kan veel over mij gezegd worden, maar ik ben niet vies van hard werken.”



Castaignos heeft een methode om de sportieve sores te verwerken. ,,Ik schrijf frustraties en emoties van me af”, vertelt hij. ,,Er ligt thuis dus geen stapel met notities. Ik schrijf ook niet in volzinnen. Het krijgt gewoon allemaal even een plek en ik lees niets terug.”