Lubse prijst ook na 40 jaar Poortvliet: ‘Jantje legde Cruijff helemaal lam’

Als de spelersbus van FC Barcelona vandaag het Philips Stadion bereikt, staan hordes fans te wachten om een glimp van hun idolen op te vangen. De camera’s van de mobieltjes klikken onophoudelijk voor bijvoorbeeld Lionel Messi, waar Johan Cruijff en Johan Neeskens bij hetzelfde affiche in 1978 de attracties voor de fototoestellen van toen waren. Het was de enige keer dat PSV in een officieel duel won van FC Barcelona, de club die wereldwijd honderden miljoenen voetbalfans beroert.

Quote Qua financiën en me­dia-aan­dacht is er nogal wat veranderd, maar de wedstrijd leefde toen ook enorm. Harry Lubse De gedachten van Harry Lubse (67) gaan nog eens terug naar die wonderavond voor PSV van veertig jaar geleden. Thuis in Aalst-Waalre straalt de tevredenheid ervan af. ,,Het was fantastisch”, zegt hij over de 3-0, die voor PSV de poort naar de gewonnen UEFA Cup-finale opende. Weinig is nog vergelijkbaar met nu, behalve dat PSV destijds ook bijna continu met een vaste kern van elf de wereld tegemoet trad. ,,Qua financiën en media-aandacht is er nogal wat veranderd, maar de wedstrijd leefde onder het publiek toen ook enorm”, constateert de oud-spits.

‘Ook wij hadden niks te klagen’

,,In mijn tijd als voetballer riepen de ouderen al dat ze graag later waren geboren”, zegt Lubse. ,,Dat is denk ik van alle tijden. Nu verdienen spelers nog veel meer dan toen ik speelde, maar ook wij hadden niks te klagen en zelf ben ik een heel gelukkig mens. Wij moesten na het afsluiten van onze loopbaan nog wel werken en ik denk dat daar weinig mis mee is. Van voetballen werd je toen nog niet extreem rijk, maar de herinneringen zijn wel rijk. Ik heb schitterende plakboeken waar de kleinkinderen in kunnen kijken.”

Quote We speelden nog in een stadion zonder reclame en vlaggen, maar de spanning was groot. Harry Lubse Lubse schoot PSV in een bloedstollende wedstrijd eerst langs het Oost-Duitse FC Magdeburg en was twee weken later ook trefzeker tegen FC Barcelona. ,,We speelden nog in een stadion zonder reclame en vlaggen, maar de spanning was groot omdat Cruijff, Neeskens en trainer Rinus Michels op bezoek kwamen. Van die avond herinner ik me vooral dat wij Jan Poortvliet opofferden om Cruijff te schaduwen. Dat deed hij geweldig. Jantje legde hem helemaal lam. Barcelona was toen wel een toonaangevende club, maar niet top en in Spanje hielden we stand.”

Wandelvoetbal

De mooie momenten schieten tijdens een potje ‘Walking Football’ nog wel eens door het hoofd van de in Tongelre geboren Lubse. ,,Dan wil iedereen van me winnen, omdat deze generatie zich onze successen van toen exact herinnert”, zegt hij over de sfeer bij het wandelvoetballen, waar hij zich sterk voor maakt. Net zoals hij dat, samen met voormalig PSV-verdediger Peter Kemper, doet voor een club van en voor oud-spelers van PSV. Elke thuiswedstrijd verbindt D’oude Glorie verleden en heden. Ambities om coach in het betaald voetbal te worden, heeft hij niet gehad. ,,Dat leek me nogal een onzeker bestaan. Ik heb wel nog een tijd de A1 van PSV getraind, maar dat stopte toen de spelers ook overdag gingen trainen.” Tijdens zijn carrière als speler rondde Lubse met succes een opleiding af waarmee hij onderwijzer kon worden, maar hij belandde in de jaren tachtig in de metaalindustrie en is vorig jaar met pensioen gegaan.

De roes waarin PSV in zijn hoogtijdagen als speler zat, doet soms denken aan de situatie van nu in de eredivisie. ,,Wij bleven ook tot de winterstop ongeslagen. Twee jaar later viel het elftal uit elkaar. Kees Rijvers was weg als trainer, Jan van Beveren vertrok naar Amerika en ik koos voor een aanbieding in België. Later heb ik met Helmond Sport nog de promotie naar de eredivisie mogen vieren en ook daar ben ik trots op.”