Lozano voor recordbedrag van PSV naar Napoli

Daarmee stoot Lozano Memphis Depay van de troon als duurste verkoop van de club uit Eindhoven. Memphis vertrok in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United. PSV zal echter niet het gehele bedrag ontvangen. Pachucha CF, de Mexicaanse club waar PSV hem in de zomer van 2017 voor acht miljoen euro oppikte, krijgt zo'n 4,5 miljoen euro. Een stuk minder dan eerst werd geschat. PSV houdt zodoende zo'n 35 miljoen euro over aan de transfer.

,,Ik vertrek hier als een gelukkig man”, zegt de Mexicaan op de website van PSV. ,,Ik wil alle fans bedanken voor hun geweldige support in de afgelopen jaren. Het kampioenschap was een ongelooflijk moment, echt fantastisch. Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen. Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig. De mensen bij de club hebben mij en mijn gezin direct het gevoel gegeven dat ik hier thuis was. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.”