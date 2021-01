Loyaliteit voetbalfan is eindig: ‘Stip aan de horizon moet snel komen’

Door Marijn Abenhuijs



Voetbal in lege stadions. Het doet veel met de beleving en de betrokkenheid van supporters. In een enquête op AD.nl en de sites van samenwerkende regionale kranten geeft 85 procent van de fans aan dat ze minder plezier beleven aan het kijken naar de duels in het Nederlandse betaald voetbal. Flink wat supporters (35 procent) zeggen ­bovendien dat ze minder belangstelling hebben dan voorheen voor hun eigen favoriete club. Het roept de vraag op of clubs in coronatijd hun achterban nog wel aan zich kunnen blijven binden.