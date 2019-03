Löw: We hadden wellicht het geluk dat we vorige keren misten

,,Een overwinning hier op Nederland is een erg goed begin’', zei Löw. ,,Dit helpt ons in de rest van de kwalificatiereeks. In de eerste helft speelden we heel, heel goed. We hadden de wedstrijd volledig onder controle en stonden verdiend op voorsprong. Maar in de tweede helft raakten we het een beetje kwijt. Al verloren we niet het geloof, daardoor konden we op het einde toch nog de winst pakken.’’



Volgens doelpuntenmaker Schulz kan het verjongde Duitse team vertrouwen putten uit de zege in Amsterdam. ,,We wisten al dat we veel kwaliteit hebben, dat hebben we vandaag op het veld ook bewezen. Deze zege doet ons zeer goed.’’