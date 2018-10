Löw verwacht discussie: We zijn allemaal verantwoordelijk

Löw is al twaalf jaar bondscoach van de wereldkampioen van 2014. Hij staat onder druk na het mislukte WK in Rusland, waar Duitsland roemloos in de groepsfase werd uitgeschakeld. De Duitsers stuiten dinsdag weer op wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Löw is ervaren genoeg om te beseffen dat het de komende dagen vooral over hem zal gaan in de Duitse media. ,,Debatteren is normaal", zei Löw, die nog vier jaar bij de Duitse voetbalbond onder contract staat. ,,Maar het is aan mij om de ploeg goed voor te bereiden om het duel met de Fransen."

Löw zat in Amsterdam voor de 168e keer op de bank als bondscoach en is nu recordhouder bij de 'Mannschaft'. Hij wil die mijlpaal echter zo snel mogelijk vergeten. ,,Je kan hier in Amsterdam met 1-0 verliezen. Maar wat er in de laatste tien minuten gebeurde, is heel slecht.'' De Duitsers kregen nog twee doelpunten tegen en incasseerden zo hun grootste nederlaag ooit tegen Oranje.



Löw maakt zich ook zorgen om het gebrek aan scorend vermogen van zijn ploeg. Voor de derde officiële wedstrijd op rij kwamen de Duitsers niet tot scoren. ,,Waarom we geen doelpunten maken? Dat is een goede vraag. De kansen daarop hebben we wel gehad. Voor het vertrouwen was het lekker geweest als we die hadden benut. Maar je merkt dat we niet overlopen van het zelfvertrouwen na de resultaten van de afgelopen maanden.''