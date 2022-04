Louis van Gaal zag de film over zijn leven al drie keer: ‘En ik heb me geen moment verveeld’

Toeristen vergapen zich bij de fraaie bioscoop Tuschinski aan de fine fleur van het Nederlandse voetbal en dan vooral aan de hoofdpersoon zelf, die bekend is van Duitsland tot Spanje en van Italië tot Engeland, stralend aan de zijde van zijn echtgenote Truus.

Edwin van der Sar, Edgar Davids, Toon Gerbrands, Rafael van der Vaart, Ronald de Boer en Mounir El Hamdaoui laten hun gezicht zien, terwijl ook Humberto Tan, Chris Zegers, Pieter van den Hoogenband en Jeroen van den Boom niet ontbreken en de bestuurder van een langsrijdende tram de aanzet geeft tot een Louis van Gaal-lied.

Frank de Boer, die ook voorkomt in de film, verhaalt voor de camera’s over zijn warme band met de trainer, die teruggaat tot hun jaren bij Ajax. ,,In de film zie je dat ik het niet altijd eens ben met hem, maar dat geeft ook niet.’’ Verrassend misschien: de aanwezigheid van Jorien van den Herik. ,,Louis is een mensenmens’’, zegt de voormalige Feyenoord-voorzitter. ,,Louis is, zoals ik hem ken, altijd zichzelf. En dat is mooi.’’

Uiteraard gaat het op de rode loper in Amsterdam ook over de prostaatkanker waaraan Van Gaal lijdt. De hoofdpersoon heeft er enigszins geruststellende woorden over. ,,Ik heb de behandelingen achter de rug en het is nu afwachten hoe het gaat herstellen’’, zegt hij voor de vele cameraploegen die zijn afgekomen op de première, van Nieuwsuur tot RTL Boulevard. ,,Maar ik voel me goed en ik ben gelukkig. Met mijn leven en met Truus. De vele berichten die ik van iedereen heb gekregen, doen me erg goed. Die geven me ook energie.’’

Drie keer zag hij de film over zichzelf al. Lachend: ,,En ik heb me geen moment verveeld!’’ Van Gaal vindt dat de film een waarheidsgetrouw beeld van hem toont. ,,Niet dat van de arrogante klootzak zoals ik soms word neergezet. Er is ook een mens achter de coach en dat zie je in de film.’’ De eindregie moest hij aan filmmaker Geertjan Lassche overlaten. ,,Dat was weleens moeilijk voor mij, dat ik een keer niet de eindregie heb. Al met al heeft het maken ervan vijf jaar geduurd. In 2017 ben ik benaderd en pas in 2019 heb ik toegezegd.’’

