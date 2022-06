Louis van Gaal verwijst Noa Lang naar de tribune, Robert Lewandowski ontbreekt bij Polen

In de wedstrijdselectie van Oranje ontbreekt Noa Lang, die op de tribunes van De Kuip moet plaatsnemen. De aanvaller van Club Brugge had woensdag tegen Wales nog een basisplaats.

Bondscoach Louis van Gaal had eerder al gezegd dat Vincent Janssen het duel met Polen overslaat. De spits van de Mexicaanse ploeg Monterrey sloot pas deze week aan bij Oranje omdat hij vorige weekeinde trouwde in de Verenigde Staten. Janssen ontbrak daardoor in de gewonnen uitwedstrijden tegen België (1-4) en Wales (1-2). Hij mag dinsdag in de afsluitende interland tegen Wales in De Kuip wel spelen van Van Gaal.