Louis van Gaal na ruime zege op België: ‘Op een dominante wijze, dat geeft vertrouwen’

Van Gaal werd bij de NOS gevraagd naar zijn uitblinker, of dat hij die juist niet wilde noemen na zo'n goede teamprestatie. ,,Jawel hoor. Er zijn altijd mensen die kunnen uitblinken in het collectief. In deze wedstrijd waren Steven Bergwijn en Frenkie de Jong geweldig. Ik begrijp niet dat ie niet bij Tottenham speelt. Daar hebben ze natuurlijk heel veel keus. Frenkie is altijd goed in Oranje. Het had ook met de tegenstander te maken waardoor ik zo speelde", zei Van Gaal. ,,Ik ben een coach die hamert op automatismen, die krijg je als je minder wisselt. Tegen Duitsland wilde ik dat er werd doorgedekt, dat werd toen niet gedaan en nu wel. Ik vind het heel belangrijk dat we vandaag hebben gewonnen want dit is wel de nummer 2 van de wereld. En dat op een wijze die zeer dominant was. Dat geeft vertrouwen", zei de bondscoach.