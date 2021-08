Louis van Gaal: ‘Ik zag ook de noodzaak, wie zou het anders moeten doen?’

Louis van Gaal is blij dat het volk zich achter de keuze voor hem als bondscoach heeft geschaard. De kersverse bondscoach vroeg zich bij zijn presentatie hardop af wie het anders had moeten doen.

,,Het is toch wat hè? Ik vind dit een eer. Ik was vijf jaar met pensioen, maar ik zag ook de noodzaak: wie zou het anders moeten doen?', zo begon Van Gaal zijn persconferentie. Oranje heeft immers maar weinig voorbereidingstijd voordat er in september duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije op het programma staan. ,,Ik doe het niet voor mezelf. Ik heb altijd alles gedaan om het Nederlands voetbal te helpen. Als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. Dat is de reden waarom ik ja gezegd heb. Maar als we tegen Noorwegen verliezen, wat gewoon kan gebeuren, ben ik niet meer die goeie trainer. En nu ben ik dat juist wel. De polls geven immers aan dat ik veel fans heb.”

Hij vervolgde: ,,We staan één punt achter. Er is straks een voorbereiding van één dag. Wat moet je dan doen? Wat kan je veranderen? Wat moet je niet veranderen? Ik heb in vijf jaar tijd alles bijgehouden, maar wel op de achtergrond. Nu ben ik twee weken bezig en ik heb er heel veel zin in. Ook omdat ik met een staf mag werken die veel ervaring met zich meebrengt. En dat is heel belangrijk met deze job. Het feit dat het volk zich ook nog achter mij geschaard heeft, doet me ook deugd. Ik heb er echt veel zin in. Ik heb geloof ik deze staf, ik heb geloof in deze spelersgroep, maar het zal niet makkelijk worden. Dat weten jullie ook.”

Quote Als je mijn carrière ziet, zie je dat de eerste drie maanden nooit zo geweldig gaan. De spelers moeten altijd wennen aan het regime Van Gaal Louis van Gaal

Dat het moeilijk wordt voor Oranje legde hij uit aan de hand van het gebrek aan veel fitte spelers: ,,De tendens is dat spelers 40, 60 of 80 minuten spelen. Heel weinig spelers spelen al negentig minuten. We zijn bij de voorselectie uitgegaan van fitte spelers. Dat beperkt de groep. We hebben maar 25 spelers geselecteerd en die kunnen ook nog geblesseerd raken. Donyell Malen heeft twintig en veertig minuten gespeeld, maar ik heb hem toch geselecteerd. Dat is niet ‘des Van Gaals'. Maar het moet wel, want er moet toch ook iemand een doelpunt gaan maken.”

Hoewel Van Gaal zichzelf de beste keuze vond, vindt hij óók dat het een gok is: ,,Het is een grote gok, want ik ben een procestrainer. Als je mijn carrière ziet, zie je dat de eerste drie maanden nooit zo geweldig gaan. De spelers moeten altijd wennen aan het regime Van Gaal. Straks hebben we anderhalve dag voor Noorwegen, dan anderhalve dag voor Montenegro en dan weer anderhalve dag voor Turkije.”

Hij weet nog niet met welk systeem hij gaat spelen: ,,Dat overleg ik ook met mijn spelers. En ik heb pas vijf spelers gesproken. Die vijf spelers maakt het niet uit hoe we spelen. Zij beheersen meerdere systemen. Maar ik denk dat de meeste spelers meer gewoon zijn aan het systeem 1-4-3-3. Dat spelen ze al vanaf de pupillen. Ik denk dat de meeste spelers neigen naar een systeem met drie aanvallers. En ik luister altijd goed naar mijn spelers. Maar ik zit ook heel dun in mijn keepers en buitenspelers. En laat dat nu de bouwstenen zijn van een systeem met drie aanvallers.”

