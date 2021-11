Louis van Gaal: ‘Het geval Sneijder toont aan dat de KNVB de goede weg is ingeslagen’

Toch vindt Van Gaal dat de KNVB er goed aan doet om internationals het papiertje niet zomaar cadeau te doen: ,,Of de verkorte cursus voor topvoetballers geen goed idee was? Nee, dat denk ik niet. Dat is ook wel gebleken. Ik denk niet dat er een land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven als Nederland. Nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal. Ik denk dat het geval Sneijder een geval is dat duidelijk maakt dat de KNVB een andere richting is ingeslagen. Sneijder is recordinternational dus hij zou voorheen gewoon zijn diplomaatje gekregen. Dus ik denk dat de KNVB de goede richting inslaat.”