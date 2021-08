Loodzware opgave PSV voor overwintering in Europa League

Mocht PSV derde worden in de groep, dan wacht de Conference League. Eerder deze week schakelde Benfica de Eindhovense club uit in de strijd om één Champions League-ticket.

AS Monaco

AS Monaco streed eerder deze week nog om een ticket voor de Champions League. Maar de ploeg waar Myron Boadu sinds deze zomer onder contract staat, trok aan het kortste eind tegen Sjachtar Donetsk. Het 2-2 gelijkspel bleek niet voldoende om de nederlaag (1-0) van een week eerder weg te poetsen. In de competitie loopt het nog niet bij de ploeg van trainer Nico Kovac. Monaco pakte slechts één punt uit de eerste drie duels, nadat de club uit het prinsendom vorig seizoen derde werd in de Ligue 1. Monaco wordt ook al weken in verband gebracht met de bij PSV overbodig geraakte Mohamed Ihattaren, maar voorlopig is er nog altijd geen contract getekend.

Real Sociedad

Real Sociedad herbergt een aantal bekende namen. David Silva (25) is de grote smaakmaker bij de Baskische club. De creatieve middenvelder zette tussen 2010 en 2020 de lijnen uit bij Manchester City. De Zweedse aanvaller Alexander Isak (ex-Willem II) staat in de spits bij de club uit San Sebastián. De 21-jarige aanvaller liet op het EK ook al mooie dingen zien, dus de PSV-defensie is gewaarschuwd. Real Sociedad eindigde afgelopen jaargang als vijfde in La Liga. Een andere smaakmaker bij de Basken is de linksbenige aanvaller Mikel Oyarzabal, die deze zomer voor Spanje uitkwam op het EK en de Olympische Spelen.



AZ kent de komende tegenstander van PSV nog van de vorige editie van de Europa League. De Spanjaarden wonnen thuis met 1-0, in Alkmaar volgde een doelpuntloos gelijkspel. De tweede ronde bleek het eindstation voor Real Sociedad.