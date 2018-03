Lodeweges rechterhand van Koeman bij Oranje

'Waarom zou ik niet nog een jaar bij NAC kunnen blijven? Zeg nooit nooit...'

7:00 De Spaanse spelmaker is wekelijks uitblinker: zijn balaannames, het korte wegdraaien en de steekpasses doen de harten van de liefhebber sneller kloppen. Nog een paar weken kan de eredivisie van Manu García genieten en dan is hij vertrokken. Of toch niet?