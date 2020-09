Lodeweges kan beroep doen op Dumfries én volledig fitte selectie in ‘ongelooflijk interessant duel’

Duel met ItaliëDwight Lodeweges hoeft maandagavond geen spelers aan de kant te houden bij het thuisduel van Oranje met Italië in de Nations League (20.45 uur). ,,Iedereen is goed uit de wedstrijd met Polen gekomen", doelde hij op de overwinning (1-0) van vrijdagavond. ,,Dat valt me hartstikke mee, Iedereen kan in principe spelen.”

Lodeweges vreesde aanvankelijk dat het duel met Italië voor sommige van zijn internationals te vroeg zou komen. ,,Joël Veltman, Nathan Aké en Steven Bergwijn zijn pas een paar weken aan het trainen", zei hij. ,,En dat geldt voor nog wel een aantal spelers. Maar ze hebben het duel met Polen goed doorstaan."



Ook Marten de Roon was benieuwd hoe hij uit de wedstrijd tegen Polen zou komen, maar de middenvelder van Atalanta Bergamo is fit voor de clash tegen de Italianen: ,,Ik was ook wel een beetje bang. We hebben maar een korte vakantie gehad, een vakantie die ik ook graag wilde nemen, aangezien we in augustus nog in de Champions League speelden (Atalanta verloor op 12 augustus met 1-2 van Paris Saint-Germain, red.). Maar ik ben goed uit de wedstrijd gekomen.”

Dumfries

Volledig scherm Denzel Dumfrie © BSR Agency Lodeweges, de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman, kan ook weer een beroep doen op Denzel Dumfries die het duel met Polen miste zodat hij bij de bevalling van zijn kind kon zijn. Lodeweges hield in het midden of Dumfries start tegen de Italianen. Hans Hateboer was vrijdag de rechtsback van Oranje tijdens het duel met Polen. Hij bereidde het enige doelpunt van Steven Bergwijn voor.



Dumfries, die zaterdag en zondag weer mee trainde, kreeg van de spelers ook een presentje: ,,Een mooi tenuetje met de naam van zijn zoontje. Ik heb zelf drie kinderen, mooiere momenten zijn er niet", zei De Roon. Lodeweges: ,,Hij is happy papa, maar ik heb nog geen besluit genomen of hij gaat spelen.”

Italië

Italië speelde vrijdag gelijk tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). Bondscoach Roberto Mancini kondigde na dat duel aan dat hij tegen Oranje andere spelers een kans gaat geven. ,,We zullen in hetzelfde systeem spelen, maar ik ga wel wat wijzigingen doorvoeren in het elftal. Niet alle spelers kunnen twee wedstrijden achter elkaar spelen", sprak Mancini dus tegengestelde woorden dan collega Lodeweges, die een ,,ongelooflijk interessant duel” verwacht. ,,Zij willen eigenlijk hetzelfde als wij. Ze willen domineren en de bal hebben. We gaan zien hoe dat afloopt.”

Als de kans zich voordoet, dan mogen Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs of Owen Wijndal debuteren tegen de Italianen. ,,Dat zou leuk zijn voor die jonge spelers”, zei Lodeweges . ,,Tegen Polen kwam het daar niet van. Het bleef maar 1-0 en ik moet ook rekening houden met spelers die vermoeid raken en rust nodig hebben. Daarnaast mag ik niet vijf keer maar slechts drie keer wisselen. Wij willen vooral drie punten aan die wedstrijd met Italië overhouden. Tegen Polen was niet iedereen razend enthousiast. Maar zo slecht was het niet. Polen speelde heel fysiek en erg verdedigend. We hebben gedomineerd. Als we er twee meer maken dan was het beeld van die wedstrijd heel anders geweest.”