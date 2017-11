Locadia meldt zich ook af voor Oranje

Puntje Garcia blijft positief na vijfde duel zonder zege: 'Kwestie van tijd'

12:18 ,,We hebben een punt en achterin de nul gehouden, maar toch houd ik hier een dubbel gevoel over. De drie punten hadden erin gezeten, vandaar de teleurstelling.” Manu Garcia was samen met linksback Jose Angeliño de NAC-speler van wie de meeste dreiging uitging in het povere en armetierige duel tegen VVV (0-0) dat eindige zoals het begon.