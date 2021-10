LIVE | Weergaloos Ajax laat geen spaan heel van Dortmund, Haller pikt goaltje mee

Ten Hag: ‘Het is een belediging voor Dortmund dat het alleen over Haaland gaat’

18 oktober Erik ten Hag houdt het nog even geheim of Ajax dinsdagavond met Davy Klaassen of Steven Berghuis begint aan de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. ,,Ik heb mijn keuze gemaakt”, zei hij maandag op een afsluitende persconferentie. ,,En jullie zullen het morgen pas zien.”