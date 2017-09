LIVE: VVV en PEC gooien schroom na kwartiertje van zich af

'Voetbal is raar: verliezen van amateurs, winnen van de kampioen'

14:58 ,,Voetbal is raar.” Stijn Vreven kan de sensationele zege op Feyenoord niet los zien van het debacle in Groesbeek vier dagen eerder. ,,We worden uitgeschakeld door amateurs en nu winnen we van de kampioen van Nederland. Voetbal is mixed-feelings, het kan snel gaan.”