LIVE voorronde Conference League | Van Bommel doet het weer: fraaie goal bij Europees debuut AZ

met Video Peter Bosz teleurge­steld in spel PSV in eerste helft: ‘Ik heb me echt zitten ergeren’

Peter Bosz was alles behalve tevreden over de manier waarop PSV speelde in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. De trainer zag een zwakke eerste helft, maar heeft bij de invallers wel lichtpuntjes gezien.