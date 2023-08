LIVE voorronde Conference League | FC Twente op rozen na genadeloos afstandsschot Rots

GOAL! Doelpunt Daan Rots

Wat. Een. Goal! Daan Rots is de naam. Vorige week maakte hij er al een en dat doet hij nu nog eens. Een zondagsschot met links, via de lat in de kruising.



Over twee duels is het nu 3-0 in het voordeel van de Tukkers. Dit kan toch niet meer misgaan...?