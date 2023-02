LIVE voetbal | Tussenstanden in Serie A, La Liga en Keuken Kampioen Divisie

Ontgooche­ling, verbijste­ring en woede bij PSV, dat moet vrezen voor een zware straf van de UEFA

PSV moet vrezen voor een forse straf van de UEFA, nadat donderdag in de slotfase van het duel met Sevilla FC een 20-jarige man vanaf de tribunes van het Philips Stadion de keeper van de tegenstander aanviel. De toeschouwer had al een stadionverbod en blijkt toch het Philips Stadion in te zijn gekomen. ,,Dit is erger dan de uitschakeling”, vond algemeen directeur Marcel Brands direct na afloop, toen hij de identiteit van de man nog niet kende.