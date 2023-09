LIVE eredivisie | Blijft AZ na Europese uitputtingsslag foutloos? Vitesse ontvangt Alkmaarders

LIVE eredivisie | Feyenoord naar FC Utrecht, Rob Penders voor het eerst op bank als trainer bij thuisclub

Regerend landskampioen Feyenoord boekte vorige week pas de eerste zege van het seizoen in de eredivisie, na twee keer een gelijkspel. Vandaag gaat de ploeg van trainer Arne Slot op bezoek bij FC Utrecht. Bij de thuisclub is Rob Penders de eindverantwoordelijke na het ontslag van Michael Silberbauer. Utrecht is nog puntloos na drie speelrondes. De aftrap in de Galgenwaard is om 12.15 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.